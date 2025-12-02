18:30
Президент IBA попросил ОАЭ и КР помочь сборной попасть на чемпионат по боксу

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обратился к правительствам ОАЭ и Кыргызстана с просьбой оказать содействие в оперативном решении визовых вопросов для национальной сборной. Чемпионат мира по боксу среди мужчин стартует в Дубае уже сегодня, сообщает пресс-служба ассоциации.

Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу

По данным организации, IBA и МИД ОАЭ ведут работу над обеспечением визовой поддержки для кыргызских спортсменов, чтобы они успели прибыть на турнир. Кремлев подчеркнул, что чемпионат станет рекордным по количеству стран-участниц и призовому фонду.

«Мы ждем сборную Кыргызстана на чемпионате мира. Вместе с правительством ОАЭ работаем над визовой поддержкой, чтобы обеспечить своевременное прибытие боксеров. Рассчитываем и на содействие правительства КР. Для нас важно, чтобы каждая национальная команда имела возможность выступить», — заявил президент IBA.

Ранее Федерация бокса Кыргызстана сообщила, что 10 из 13 спортсменов не получили визы и лишились возможности участвовать в турнире. Все необходимые документы были переданы организаторам IBA, однако большинству боксеров в выдаче виз отказали.
