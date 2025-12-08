12:33
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Спорт

«Аргамак» признана лучшей федерацией 2025 года

Дирекция по национальным видам спорта Государственного агентства по физической культуре и спорту подвела итоги 2025-го. В ее состав входят 13 федераций по национальным видам спорта, и по результатам года определены лучшие представители каждой организации.

Здесь собрались лучшие представители — 2025: владельцы лошадей, лучшие тренеры и наездники, а также сотрудники федераций.

Кроме того, определена лучшая федерация года. Эта номинация присуждалась не по общей сумме баллов, а исходя из работы каждой организации в 2025-м, итоговой оценки, голосования, активности и достигнутых результатов.

Федерация «Аргамак» за год провела 21 соревнование по конному бегу, включая пять крупных государственных турниров. Качество соревнований, развитие направления и вклад в национальный спорт получили высокую оценку.

По итогам года «Аргамак» признана лучшей федерацией — 2025.
Ссылка: https://24.kg/sport/353775/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Президент IBA попросил ОАЭ и КР помочь сборной попасть на чемпионат по боксу
Лионель Месси побил рекорд венгерского футболиста Пушкаша по голевым передачам
Мэр Бишкека сыграл в настольный теннис с юными спортсменами
Федерация просит президента и главу ГКНБ спасти единственную стрелковую базу
Спортсмены из КР выиграли 11 медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу в ОАЭ
Исламские игры. Сборная Кыргызстана в топ-15 медального зачета
Гульназ Жузбаева завоевала золото на этапе Кубка мира по паратриатлону
Айбийке Уланбек кызы завоевала золото на чемпионате Азии по парадзюдо
Несколько призовых мест заняли кыргызстанцы на чемпионате мира по грэпплингу
Кыргызстанцы примут участие в Играх исламской солидарности «Эр-Рияд-2025»
Популярные новости
Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы
Чемпионат мира по&nbsp;футболу: стали известны итоги жеребьевки финальной части Чемпионат мира по футболу: стали известны итоги жеребьевки финальной части
Сборная Узбекистана не&nbsp;сыграет с&nbsp;Криштиану Роналду в&nbsp;товарищеском матче Сборная Узбекистана не сыграет с Криштиану Роналду в товарищеском матче
Футбольный клуб &laquo;Худжанд&raquo; не&nbsp;стал продлевать контракт с&nbsp;Александром Крестининым Футбольный клуб «Худжанд» не стал продлевать контракт с Александром Крестининым
Бизнес
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
8 декабря, понедельник
12:26
Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью и упрощенную отчетность Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью...
12:24
Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
12:14
Выделенные полосы для общественного транспорта вновь появились в Бишкеке
12:09
«Аргамак» признана лучшей федерацией 2025 года
11:58
На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад, на Долоне и Ала-Беле ограничили движение