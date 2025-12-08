«Аргамак» признана лучшей федерацией 2025 года

Дирекция по национальным видам спорта Государственного агентства по физической культуре и спорту подвела итоги 2025-го. В ее состав входят 13 федераций по национальным видам спорта, и по результатам года определены лучшие представители каждой организации.

Здесь собрались лучшие представители — 2025: владельцы лошадей, лучшие тренеры и наездники, а также сотрудники федераций.

Кроме того, определена лучшая федерация года. Эта номинация присуждалась не по общей сумме баллов, а исходя из работы каждой организации в 2025-м, итоговой оценки, голосования, активности и достигнутых результатов.

Федерация «Аргамак» за год провела 21 соревнование по конному бегу, включая пять крупных государственных турниров. Качество соревнований, развитие направления и вклад в национальный спорт получили высокую оценку.

По итогам года «Аргамак» признана лучшей федерацией — 2025.