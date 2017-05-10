Кыргызские таможенники задержали контрабанду мяса, оформленного, как яблоки

Сотрудники Восточной таможни выявили факт незаконного ввоза мяса, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, произошло это на пункте пропуска «Торугарт», куда прибыл автотранспорт с государственными номерными знаками КР, прибывший из КНР.

«Согласно документам и предварительной информации, ввезенный груз значился, как яблоки. При досмотре выгрузили четыре ряда коробок с яблоками и обнаружили незадекларированный товар — замороженное мясо китайского производства», — говорится в сообщении.

Ведутся оперативные мероприятия, по итогам которых материалы будут переданы в ГСБЭП КР.