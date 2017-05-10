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Общество

В Чуйской области река может затопить три тысячи гектаров орошаемых земель

В Чуйской области река Бурана может затопить три тысячи гектаров орошаемых земель. Об этом премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов по время посещения ими села Арпатектир.

Напомним, сегодня глава правительства Сооронбай Жээнбеков ознакомился с тем, как идут очистительные работы на реке Буране и устраняют последствия землетрясения в селе.

По информации главы чрезвычайного ведомства, с начала 2017 года очистительные работы на реке проведены уже четыре раза.

Премьер-министр поручил соответствующим министерствам и ведомствам внести предложения по строительству селехранилища объемом 200 тысяч кубических метров на реке наподобие бассейна суточного регулирования (БСР), говорится в сообщении.

Глава кабмина поручил усилить работу по оповещению местного населения о возможных внештатных ситуациях.

Кроме того, премьер ознакомился с состоянием школы, пострадавшей от землетрясения, и встретился с жителями села Арпатектир.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева сообщила, что вследствие землетрясения, произошедшего 21 апреля 2017 года, на стенах актового зала в местной школе, где обучаются 92 ученика, образовались трещины.

Премьер поручил включить школу в статью капитальных вложений республиканского бюджета на 2017 год, а Министерству чрезвычайных ситуаций — изучить, сколько пострадало домов и какова степень ущерба.

Глава правительства на встрече с местным населением напомнил о необходимости страховать жилые дома от пожара и стихийных бедствий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51372/
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