В Кыргызстане стартует новый проект по спасению башни Бурана

Посольство США в Кыргызстане сообщило о начале проекта по сохранению исторической башни Бурана.

Проект «Защита башни Бурана XI века от антропогенных и сейсмических воздействий» финансируется Фондом послов по сохранению культурного наследия (AFCP) правительства США.

Временный поверенный в делах посольства США в КР Соната Коултер подчеркнула уважение к кыргызской культуре.

«Великая башня Бурана гордо возвышалась тысячу лет, и мы надеемся, что она будет прочно стоять еще тысячу лет. Сегодня мы отмечаем кыргызско-американское партнерство в области поддержки сохранения кыргызского национального достояния», — сказала она.

Общественный центр музейных инициатив под руководством директора Чолпон Турдалиевой будет реализовывать проект в сотрудничестве с Министерством культуры Кыргызстана, американскими экспертами Международного фонда памятников и местными экспертами из Центральной Азии.

Уточняется, что специалисты восстановят поврежденную верхнюю часть башни с применением гидроизоляционных материалов и защитят ее стены от землетрясений с помощью противосейсмических мероприятий. В рамках проекта также пройдут семинары и мастер-классы для сотрудников Министерства культуры и музейного комплекса «Башня Бурана», кураторов и реставраторов. Кампания в средствах массовой информации будет способствовать популяризации Бураны как культурной достопримечательности, повышению осведомленности и привлечению большего числа посетителей.

Государственный департамент США учредил Фонд послов США по сохранению культурного наследия в 2001 году, чтобы отдать должное общему культурному наследию человечества.

Предыдущие проекты, финансируемые AFCP, включают консервацию мавзолея в Узгене, реставрацию уникальной золотой коллекции в Кыргызском государственном историческом музее и консервацию мавзолея Шах-Фазиль XI века в Джалал-Абадской области.

Правительство США выделило более $500 тысяч на сохранение культурного наследия в Кыргызстане.