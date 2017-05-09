Президент Кыргызстана возложил цветы к Вечному огню. Фоторепортаж

В Бишкеке, где прошел митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев возложил цветы к Вечному огню.

Участники церемонии почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Военный караул произвел троекратный залп.

В традиционной церемонии также приняли участие руководители ветвей государственной власти, руководство аппарата президента страны, Генерального штаба Вооруженных сил, мэрии Бишкека, ветераны войны, главы дипломатических миссий и представительств, военные атташе иностранных посольств и военнослужащие.