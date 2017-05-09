13:08
+28
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Общество

Президент Кыргызстана возложил цветы к Вечному огню. Фоторепортаж

В Бишкеке, где прошел митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев возложил цветы к Вечному огню.

Участники церемонии почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Военный караул произвел троекратный залп.

В традиционной церемонии также приняли участие руководители ветвей государственной власти, руководство аппарата президента страны, Генерального штаба Вооруженных сил, мэрии Бишкека, ветераны войны, главы дипломатических миссий и представительств, военные атташе иностранных посольств и военнослужащие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51318/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг-реквием на площади Победы. Фоторепортаж
Празднование Дня Победы в Чолпон-Ате. Фоторепортаж
ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы
В Бишкеке во время шествия «Бессмертного полка» ограничат движение
В Бишкеке открылась уникальная фотовыставка, посвященная Великой Победе
Обновилась виртуальная выставка об оборонной промышленности Кыргызстана
В Бишкеке открылась выставка «Мы помним вас!», посвященная годовщине Победы
Виртуальную выставку «Письма с фронта» дополнили новыми документами
«Агитбригада»: Все люди живут на одной планете и являются земляками
«Агитбригада» вновь отправляется по местам боевой славы земляков
Популярные новости
Эдиль Байсалов намерен подать в&nbsp;суд на&nbsp;Elektromed Elektronik Эдиль Байсалов намерен подать в суд на Elektromed Elektronik
МИД.kg: кто нарушил закон о&nbsp;дипломатической службе? МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
В&nbsp;Караколе уничтожена кленовая аллея В Караколе уничтожена кленовая аллея
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Бизнес
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны
Темир Сариев почтил память героев войны у&nbsp;памятника Дуйшенкулу Шопокову Темир Сариев почтил память героев войны у памятника Дуйшенкулу Шопокову
Открылось первое круглосуточное банковское отделение в&nbsp;Бишкеке Открылось первое круглосуточное банковское отделение в Бишкеке