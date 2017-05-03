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Общество

Алмазбек Абеков претендует на оборудование телеканала «Сентябрь»

Экс-советник бывшего главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбек Абеков и его адвокаты претендуют на оборудование телеканала «Сентябрь». Менеджмент телекомпании не понимает, на каком основании. ИА «24.kg» об этом сообщил заместитель директора ТРК Мирлан Жамалидинов.

Журналисты «Сентября» утверждают, что работают на оборудовании «Видеостены» и «телевизионной фермы», владельцем которых является российская компания «Инфотек».

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По данным Мирлана Жамалидинова, руководитель «Инфотека» Александр Мих заявил, что данное оборудование на телеканале «Сентябрь» принадлежит его фирме и к «АлиппеТВ» отношения не имеет. На телеканале «Сентябрь» аппаратура этих фирм устанавливалась на один год в рамках договора аренды с 1 апреля 2016 года, когда начал вещание цифровой телеканал.

Александр Мих предположил, что Абекова ввели в заблуждение. «Алмазбек Абеков все свое оборудование продал казахской компании три года назад. Единственное, что оставалось у него в собственности, это детский сад, где ранее находился офис «АлиппеТВ». Даже после того как Абеков сел в тюрьму, «Алиппе ТВ» пользовалось всем оборудованием, принадлежащим «Инфотеку», абсолютно бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51084/
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