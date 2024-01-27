Военная прокуратура задержала командира войсковой части, продавшего оборудование

Военная прокуратура задержала командира одной из войсковых частей, который подозревается в продаже военного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа страны.

Уточняется, что задержанного уличают в продаже оборудования военной радиолокационной станции.

Фото пресс-службы Генпрокуратуры

«Военной прокуратурой проведена проверка сохранности военного имущества в одной из воинских частей Министерства обороны, в ходе которой выявлено отсутствие в радиоэлектронном оборудовании комплекса «Терек» 407 деталей, содержащих драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий) стоимостью 2 миллиона 112 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

Проводится расследование. Устанавливаются другие ответственные должностные лица, причастные к преступлению.