Жизнь в танце Каната Надырбека

29 апреля во всем мире отмечается Международный день танца. Его начали праздновать в 1982 году по решению ЮНЕСКО — в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

О своей жизни, связанной с танцем, ИА «24.kg» рассказал солист Приморской сцены Мариинского театра Канат Надырбек.

— Помните ли вы, когда впервые встретились с балетом?

— Впервые увидел балет по телевизору. Там танцевал мой дядя — народный артист СССР Чолпонбек Базарбаев. Мне тогда было 7 лет, и я понятия не имел, что происходит на сцене.

Потом родители переехали из Рыбачьего (Балыкчи. — Прим. ИА «24.kg») в Бишкек, и встал вопрос, куда мне идти учиться. Дядя оценил мои способности, и все решили отдать меня в балетную школу.

В 2008 году Канат Надырбек окончил Бишкекское хореографическое училище имени Базарбаева (класс народного артиста Киргизской ССР Урана Сарбагишева).

— Расскажите о ваших учителях…

— Первая моя учительница — любимая Роза Абдулаевна Таирова. Я учился у нее четыре года, получил основу и фундамент балетного искусства. Потом обучался у Берика Каримовича Алибаева. Он мне дал чистоту, академизм и культуру танца. А выпускался у Урана Отунчиевича Сарбагишева. Это человек, который отправил меня в балетный мир и дал понять, что там будет нелегко. Он научил меня танцевать так, как я чувствую, а не просто выполнять балетные элементы.

— Как оказались в Мариинском театре?

— Узнав, что театр открывает филиал во Владивостоке, долго не думал. Здесь отличные педагоги — еще из старого поколения Кировского театра. Пригласили меня станцевать принца Зигфрида в «Лебедином озере». Потом решил остаться здесь работать.

С 1 января 2016 года на базе Государственного Приморского театра оперы и балета образована Приморская сцена Государственного академического Мариинского театра. Это один из самых современных театров в России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отбор у артистов проходит по-разному: кого-то приглашают, кто-то отправляет резюме и видео.

— В скольких странах побывали с гастролями?

— Побывал, наверное, где-то в 20 странах. На гастроли ездил часто, можно сказать, был чемоданный образ жизни. Иногда не понимал, в какой я стране. Только выходя из гостиницы или оплачивая счет, узнавал, где я.

— Какие роли хотели бы сыграть?

— Много чего еще хочу станцевать. Но в первую очередь — Эскамильо в «Кармен», Красса, Спартака в «Спартаке».

В репертуаре Каната такие роли, как принц Зигфрид («Лебединое озеро»), Бирбанто («Корсар»), Абдерахман («Раймонда»), Тибальт («Ромео и Джульетта»), принц Дезире («Спящая красавица»), Альберт («Жизель») и многие другие.

— Почему не остались в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета?

— Я много раз возвращался на родину и очень хочу жить и работать дома. Но когда нет движения вперед, становится очень скучно. Кыргызскому театру необходимо больше постановок, гастролей. Но в первую очередь ему не хватает финансирования. Когда у артиста в голове одна мысль — где достать сомы, о каком творчестве можно говорить?

А балет у нас есть и будет! Мы должны радоваться, что у нас такая прекрасная театральная школа. Это главное!

— Как относитесь к современному балету?

— Я приветствую модерн. Танцую с удовольствием.

Термин «танец модерн» появился в США для обозначения сценической хореографии, отвергающей традиционные балетные формы. Основные ее принципы — отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами.

Что ближе — классический танец или модерн?

— Конечно, классика! Для меня в танце главное — душа и красота движения, а не шоу.

— Что нужно для того, чтобы стать выдающимся?

— Я не знаю ответа на этот вопрос. Наверное, трудиться и трудиться, но я так не люблю этого делать!…

— Какие у вас планы на будущее?

— Хочу в жизни все успеть!