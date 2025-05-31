В Китае нашли подземный «вечный двигатель»: энергии хватит на 4 тысячи лет

В провинции Шаньдун, недалеко от города Жичжао, китайские инженеры обнаружили уникальный энергетический источник — так называемые «горячие сухие породы», находящиеся на глубине нескольких километров под землей при температуре около 200 градусов. Об этом сообщил портал rznonline.ru со ссылкой на китайское издание Sohu.

По оценкам экспертов, данный геотермальный ресурс способен обеспечить страну энергией на протяжении более четырех тысяч лет. Потенциал залежей эквивалентен почти 19 миллиардам тонн угля.

Открытие сделано на фоне активного продвижения Китаем новой энергетической стратегии. Фотоэлектрические панели, ветрогенераторы и теперь — подземные тепловые ресурсы стали частью масштабного перехода к устойчивому энергетическому будущему.

Особенность «горячих сухих пород» не только в их масштабе, но и в эффективности. По расчетам, стоимость выработки электроэнергии с их помощью вдвое ниже, чем у ветровых установок, и на 90 процентов дешевле, чем у солнечных станций. Ресурс способен не только снабжать города электричеством, но и заменить традиционные системы отопления.

Однако главное достижение, по мнению китайских специалистов, — это не сами запасы энергии, а успешное освоение технологии бурения и эксплуатации геотермальных пород. Внедрение этих решений стало возможным благодаря усилиям инженеров, которые теперь автоматизируют процессы с помощью ИИ.