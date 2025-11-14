В КР около 60 процентов трудоспособного населения не имеет профобразования

В Кыргызстане около 60 процентов трудоспособного населения не имеет профессионального образования. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор Центра независимой сертификации и валидации при Министерстве просвещения Жанар Шаматова.

По ее словам, деятельность центра направлена на подтверждение и признание компетенций по профессии в целом и по отдельным видам деятельности, полученных путем формального или неформального образования с выдачей документа о присвоении соответствующей квалификации.

«Центр проводит большую работу по оценке профессиональных навыков граждан. Как результат, количество кандидатов, желающих пройти валидацию, увеличивается. Приходят люди, которым нужен документ для трудоустройства; уже работающие, нуждающиеся в документе для движения по карьерной лестнице. Кроме того, обращаются люди, работающие за рубежом и стремящиеся закрепиться на рабочем месте», — сказала Жанар Шаматова.

Она добавила, что за два года работы в центр по вопросам валидации обратились около 1 тысячи человек, из них около 700 успешно прошли процедуру.

Основные профессии, по которым проводится валидация, — слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, повар, штукатур, маляр, сантехник, мастер столярного, мебельного производства, слесарь по ремонту автотранспортных средств, швея, портной с умением кроить, фрезеровщик, токарь, каменщик и другие.