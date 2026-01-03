Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2026 году. IT и рабочие специальности — в топе самых актуальных.

Отмечается, что в наступившем году рынок труда продолжит испытывать высокий спрос одновременно на цифровых специалистов и работников прикладных профессий. Работодатели все чаще ищут сотрудников, способных сочетать профессиональные навыки с адаптивностью и умением работать с современными технологиями.

Наибольшим спросом среди профессий в 2026 году будут пользоваться разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и работе с данными, а также рабочие и массовые профессии, указывает hh.ru.

По оценке аналитиков, ключевой тенденцией для всех сфер станет потребность в специалистах, которые совмещают цифровые навыки — включая работу с искусственным интеллектом, программным обеспечением, оборудованием и данными — с гибкими навыками, такими как критическое мышление и адаптивность.

В IT-сфере лидируют разработчики программного обеспечения, при этом особенно востребованы fullstack- и Java-разработчики с опытом коммерческой разработки сложных систем. Активно рос спрос на специалистов по кибербезопасности. Это связано с усилением киберугроз и общей цифровизацией бизнеса. Востребованными остаются и дата-сайентисты, помогающие компаниям принимать решения на основе данных, а также инженеры по искусственному интеллекту и машинному обучению.

Параллельно сохраняется высокий спрос на рабочие профессии, требующие квалификации и специальных допусков. В числе лидеров — слесари, машинисты, сварщики, монтажники, автослесари и механики, для которых суммарно размещены сотни тысяч вакансий.

Кроме того, массовые профессии — курьеры, водители, продавцы, администраторы, разнорабочие и сборщики заказов — продолжают формировать почти половину всего кадрового спроса на российском рынке труда и, по оценке аналитиков, останутся одними из самых востребованных в 2026 году.