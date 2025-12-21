17:51
Общество

Внимание! В Бишкеке частично изменят схемы движения некоторых маршрутов

В Бишкеке с 22 декабря частично изменят схемы движения некоторых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, с целью улучшения системы общественного транспорта и оптимизации маршрутов вносят изменения в схемы движения ряда автобусных маршрутов.

В частности, это касается маршрутов № 33, 56, 61, а № 5Т теперь будут обслуживать электробусы.

Отмечается, что решение направлено на повышение качества обслуживания пассажиров, улучшение эффективности маршрутов и развитие экологически чистого транспорта.

Пассажиров просят учитывать новые схемы движения и заранее ознакомиться с обновленной информацией по маршрутам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355379/
