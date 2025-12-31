В Бишкеке открыли новый сквер «Санжыра»

Сегодня в Бишкеке с участием мэра Айбека Джунушалиева состоялось открытие нового сквера «Санжыра». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Глава столицы поздравил жителей с наступающим Новым годом и отметил важность создания современных общественных пространств для комфортного отдыха горожан.

При поддержке президента на земельном участке площадью 2 гектара благоустроен современный сквер. На его территории оборудованы детские игровые площадки, мини-футбольное поле, а также обустроены прогулочные зоны.

В ходе мероприятия Айбек Джунушалиев сказал, что весной на территории сквера планируется посадка дополнительных зеленых насаждений.

В завершение мероприятия он поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья, благополучия и единства.