Парламент одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях

Жогорку Кенеш одобрил грантовое соглашение с Азиатским банком развития на поддержку Кыргызстана в чрезвычайных ситуациях. Решение принято сегодня на заседании.

Как отмечал ранее заместитель министра финансов Нурбек Акжолов, АБР выделит грант $28,2 миллиона на поддержку республики в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с соглашением деньги будут выделяться через два механизма:

1. Предоставление бюджетной поддержки в случае чрезвычайных ситуаций средней степени тяжести. Сумма гранта — $13,2 миллиона. Средства будут выделять семьям, пострадавшим от ЧС.

2. Выпуск облигаций на случай стихийных бедствий. Данный механизм предназначен для обеспечения быстрой ликвидности в ответ на редкие, но особо разрушительные бедствия, вызванные сильными землетрясениями и наводнениями. Сумма гранта — $15 миллионов.

Депутаты одобрили законопроект без обсуждения.
&laquo;АБанк&raquo; снижает годовую ставку доходности по&nbsp;всем исламским продуктам «АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам
BAKAI и&nbsp;UFC: эксклюзивная Visa UFC с&nbsp;доступом к&nbsp;боям и&nbsp;привилегиями для клиентов BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
9 апреля, четверг
14:38
В Бишкеке обсудили перспективы запуска торгов драгоценными металлами В Бишкеке обсудили перспективы запуска торгов драгоценн...
14:21
ЖК одобрил ратификацию соглашения с МАР по развитию дошкольного образования
14:20
Парламент одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях
14:11
Трупы без родных хотят отдавать вузам. В ЖК внесли скандальный законопроект
14:04
Апробацию модели ваучерного механизма финансирования в вузах намерены продолжить