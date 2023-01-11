Мэрия заключит договоры с арендаторами «Зеленого базара» на Орто-Сайском рынке

Заместитель мэра Бишкека Нурдан Орунтаев встретился с субарендаторами крытого и открытого павильона («Зеленый базар»), расположенного на территории торгово-рыночного комплекса «Орто-Сай». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, на встрече обсудили вопрос заключения договора аренды индивидуально с каждым арендатором. В мэрии отметили, что крытый и открытый павильон являются муниципальной собственностью.

В 2016 году на основании конкурса земельный участок предоставлен ОсОО «Карасай Сервис ЛТД». Оно должно был инвестировать 20 миллионов сомов в улучшение территории арендуемого участка за период действия договора аренды. В связи с невыполнением условий договора комиссия по предоставлению муниципального имущества поддержала предложение департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии об одностороннем расторжении договора с арендатором.

«Мэрия столицы в дальнейшем в целях избавления от третьих лиц и посредников будет составлять договоры с реализаторами напрямую», — добавили в муниципалитете.