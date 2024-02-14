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Общество

Разработана платформа, которая поможет улучшить среду Бишкека на основе данных

Разработана платформа UrbanEyes, которая помогает улучшать городскую среду на основе актуальных данных. Один из ее создателей бывший директор Фонда «Сорос — Кыргызстан», выпускник школы госуправления Гарварда Шамиль Ибрагимов рассказал 24.kg, зачем она нужна.

Он подчеркнул, что платформа — инструмент не для получения жалоб горожан на те или иные проблемы в столице, а для сбора и визуализации данных. Она пока работает в тестовом режиме.

«На различных хакатонах, урбан-форумах, когда думают об инновациях города, всегда озвучивается идея сделать приложение, где можно будет отмечать, например, увиденный мусор или ямы, а потом мэрия приехала и убрала. Наш проект не об этом. Наша задача — создать общее понимание того, что происходит в столице», — рассказал Шамиль Ибрагимов.

— скриншот
Фото — скриншот. Платформа пока работает в тестовом режиме

По его словам, на платформе выстроено два инструмента: платформа визуализации и приложение для сбора данных.

«Данные пока собираем в трех направлениях. Первое — городская инфраструктура. В нашем случае это качество тротуаров. Второе — оценка качества работы муниципальных служб. Пока взяли работу «Тазалыка». И третье — это эмоциональная карта города. Для чего это надо? Муниципальные службы регулярно отчитываются о своей деятельности: мы починили 20 километров тротуаров, сделали это и это... Вам, как горожанину, это ничего не говорит. Если вам говорят, что починили тротуары, а вы ходите по разбитым и не понимаете, где чинили и чинили ли. И наше приложение позволяет людям оценивать эту инфраструктуру, эти тротуары. Мы все картируем, и потом появляются данные, с которыми можно работать. Открываете и видите: эти тротуары зеленые по оценке людей, или желтые, или больше красные? Оценили ли люди, что тротуары стали лучше, и так далее», — рассказал Шамиль Ибрагимов.

Он объяснил, что горожане смогут ставить оценки при помощи приложения. «Конечно, это субъективная оценка. Но вот, например, вы оцените качество тротуара на четверку, я — на тройку, а кто-то поставит пятерку. И когда таких оценок будет много, 20-30-50 тысяч, наша субъективность превращается в усредненную объективность и у тротуара будет оценка, например, 4,1, и мы будем понимать, что он в зеленой зоне, его состояние более-менее хорошее», — сказал создатель платформы UrbanEyes.

По его словам, платформу и приложение планируют запустить в полной мере в течение двух месяцев. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286720/
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