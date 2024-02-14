Разработана платформа, которая поможет улучшить среду Бишкека на основе данных

Разработана платформа UrbanEyes, которая помогает улучшать городскую среду на основе актуальных данных. Один из ее создателей бывший директор Фонда «Сорос — Кыргызстан», выпускник школы госуправления Гарварда Шамиль Ибрагимов рассказал 24.kg, зачем она нужна.

Он подчеркнул, что платформа — инструмент не для получения жалоб горожан на те или иные проблемы в столице, а для сбора и визуализации данных. Она пока работает в тестовом режиме.

«На различных хакатонах, урбан-форумах, когда думают об инновациях города, всегда озвучивается идея сделать приложение, где можно будет отмечать, например, увиденный мусор или ямы, а потом мэрия приехала и убрала. Наш проект не об этом. Наша задача — создать общее понимание того, что происходит в столице», — рассказал Шамиль Ибрагимов.

Фото — скриншот. Платформа пока работает в тестовом режиме

По его словам, на платформе выстроено два инструмента: платформа визуализации и приложение для сбора данных.

«Данные пока собираем в трех направлениях. Первое — городская инфраструктура. В нашем случае это качество тротуаров. Второе — оценка качества работы муниципальных служб. Пока взяли работу «Тазалыка». И третье — это эмоциональная карта города. Для чего это надо? Муниципальные службы регулярно отчитываются о своей деятельности: мы починили 20 километров тротуаров, сделали это и это... Вам, как горожанину, это ничего не говорит. Если вам говорят, что починили тротуары, а вы ходите по разбитым и не понимаете, где чинили и чинили ли. И наше приложение позволяет людям оценивать эту инфраструктуру, эти тротуары. Мы все картируем, и потом появляются данные, с которыми можно работать. Открываете и видите: эти тротуары зеленые по оценке людей, или желтые, или больше красные? Оценили ли люди, что тротуары стали лучше, и так далее», — рассказал Шамиль Ибрагимов.

Он объяснил, что горожане смогут ставить оценки при помощи приложения. «Конечно, это субъективная оценка. Но вот, например, вы оцените качество тротуара на четверку, я — на тройку, а кто-то поставит пятерку. И когда таких оценок будет много, 20-30-50 тысяч, наша субъективность превращается в усредненную объективность и у тротуара будет оценка, например, 4,1, и мы будем понимать, что он в зеленой зоне, его состояние более-менее хорошее», — сказал создатель платформы UrbanEyes.