Не мучить детей и не возить в отдаленные школы советуют чиновники бишкекчанам

Практически все школы в Кыргызстане дают одинаковые знания в начальных классах и помогают сформировать функциональную грамотность. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, не стоит с первых лет выбирать определенную общеобразовательную организацию.

«Я много лет работала учителем, завучем и, исходя из моей многолетней практики, могу сказать: не стоит в начальных классах сразу выбирать школу, у ребенка еще не определены основные наклонности. В первую очередь при регистрации в первый класс нужно думать о его безопасности. Не стоит мучить ребенка и возить куда-то через весь город. Лучший выбор — рядом находящаяся школа», — сказала Надира Джусупбекова.

При этом она признала, что в школе по микроучастку в крупных городах, особенно в Бишкеке, может не хватить свободных мест.

«Если по какой-либо причине все классы заполнились, то надо искать еще одну соседнюю школу. Допустим, на первом этапе вы не зарегистрировали ребенка в первый класс и ждете второй этап, когда предоставляется на выбор весь город. Но встает вопрос, останутся ли места именно в вами желаемой школе, возможно, будет не так удобно возить ребенка. Поэтому надо постараться выбрать еще на первом этапе не такую далекую школу», — посоветовала замминистра.

Запись в первый класс начнется с 1 апреля.