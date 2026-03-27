15:43
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Общество

Не мучить детей и не возить в отдаленные школы советуют чиновники бишкекчанам

Практически все школы в Кыргызстане дают одинаковые знания в начальных классах и помогают сформировать функциональную грамотность. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, не стоит с первых лет выбирать определенную общеобразовательную организацию.

«Я много лет работала учителем, завучем и, исходя из моей многолетней практики, могу сказать: не стоит в начальных классах сразу выбирать школу, у ребенка еще не определены основные наклонности. В первую очередь при регистрации в первый класс нужно думать о его безопасности. Не стоит мучить ребенка и возить куда-то через весь город. Лучший выбор — рядом находящаяся школа», — сказала Надира Джусупбекова. 

При этом она признала, что в школе по микроучастку в крупных городах, особенно в Бишкеке, может не хватить свободных мест.

«Если по какой-либо причине все классы заполнились, то надо искать еще одну соседнюю школу. Допустим, на первом этапе вы не зарегистрировали ребенка в первый класс и ждете второй этап, когда предоставляется на выбор весь город. Но встает вопрос, останутся ли места именно в вами желаемой школе, возможно, будет не так удобно возить ребенка. Поэтому надо постараться выбрать еще на первом этапе не такую далекую школу», — посоветовала замминистра.

Запись в первый класс начнется с 1 апреля. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367767/
просмотров: 420
Версия для печати
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
27 марта, пятница
15:30
Прокуратура просит суд оштрафовать блогера Орозбекова на 200 тысяч сомов Прокуратура просит суд оштрафовать блогера Орозбекова н...
15:30
MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
15:20
В Грузии задержали банду наркоторговцев, в которой состоял кыргызстанец
15:05
Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в Кыргызстане
14:59
Бульвар Эркиндик в Бишкеке очистили от стихийной торговли