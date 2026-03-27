Прием в первый класс. Фиктивную приписку к школам будут отслеживать

Директора будут строго отслеживать фиктивную приписку детей к школам. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава столичного департамента образования Рахат Мусаева.

Она напомнила, что в прошлом году были случаи, когда родители массово прописывали детей в одну квартиру, чтобы по району попасть в определенную школу.

«После этого провели работу с администрацией школ, родителями и правоохранительными органами. Прежде всего это ответственность родителей. Администрациям школ, директорам и учителям рекомендовали не допускать прошлогодние ошибки. В 2026-м, надеюсь, этого не случится», — сказала Рахат Мусаева.

Напомним, в 2025 году выявили факты фиктивной приписки детей к некоторым учреждениям. Отдельные лица, зарегистрировавшись в качестве законных представителей (опекунов), осуществили электронную запись детей на основании фиктивных документов. В частности, по школе № 29 Бишкека выявили факты незаконной регистрации 86 детей. Аналогичные случаи произошли и в других общеобразовательных организациях по всей республике. После проверки данные по всем незаконно зарегистрированным детям аннулировали.