В первый класс в сентябре пойдет около 170 тысяч детей

По прогнозам, в 2026 году в первый класс должны поступить около 170 тысяч детей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, конечная цифра будет зависеть от фактической регистрации. Возможно, будет больше или чуть меньше. Главное, вовремя записать детей по микроучастку в ходе первого этапа.

Замминистра подчеркнула, что массово принимать детей сразу и в первый, и во второй классы, как в прошлом году, не будут.

При возникновении каких-то вопросов их будут рассматривать в индивидуальном порядке. Поскольку тестирование с целью определения уровня знаний детей запрещено, то чиновники будут работать с детскими садами, запрашивать у них информацию по поводу того, какую программу прошел тот или иной ребенок.

Надира Джусупбекова добавила, что по республике ведется строительство школ для решения вопроса нехватки ученических мест, в том числе 20 в Бишкеке и 15 в Оше.