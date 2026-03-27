В Бишкеке 27 марта будет солнечно. Температура воздуха ожидается +23 градуса.

Памятные даты

Создан Центральный исполнительный комитет Киргизской АССР

В 1927 году в Киргизии создается Центральный исполнительный комитет (ЦИК).

ЦИК — высший орган государственной власти СССР (1922-1936), а также союзных и автономных республик в составе СССР (1917-1938) между съездами Советов.

Сессии комитета и его президиум принимали постановления и резолюции, подлежащие обязательному исполнению всеми органами на территории республики. Однако принятие законов входило в полномочия вышестоящих органов.

Председателем назначен Абдыкадыр Орозбеков.

Всемирный день театра

Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый ежегодно 27 марта. Он традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».



Установлен в 1961-м по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра.

День театра — профессиональный праздник работников театра: актеров, театральных режиссеров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетеров и гардеробщиков.

Люди, которые меняли мир

Родился врач Мирсаид Миррахимов

Родился в 1927 году во Фрунзе.

Выдающийся ученый, врач-терапевт Мирсаид Миррахимов, академик Национальной академии наук КР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, заслуженный врач Киргизской ССР. Автор 19 изобретений. Удостоен звания «Великий врач XXI века».

Академик Мирсаид Миррахимов — известнейший в мире ученый-клиницист, педагог, основоположник высокой медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли.

Внес большой вклад в дело подготовки кадров для здравоохранения страны, подготовил более 100 докторов и кандидатов наук. Ему принадлежит более 700 научных трудов.

Основоположник нового направления в науке — высокогорной медицины и кардиологии, создатель школы в этой отрасли. Внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических основ адаптации человека к условиям высокогорья.

Инициатор создания и совершенствования кардиологической службы в республике, повлиявшей на снижение в 1980-х смертности населения от болезней сердца на 15 процентов.

С 1977 по 2007 год являлся бессменным директором Национального центра кардиологии и терапии. Несколько раз избирался депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета Киргизской ССР и Фрунзенского горсовета.

В 2012-м в Бишкеке перед входом в Национальный центр кардиологии и терапии установлен памятник-бюст Мирсаиду Миррахимову. Его именем названа улица в Бишкеке.

Родилась актриса Гульсара Ажибекова

Родилась 27 марта 1950 года. Народная артистка Кыргызстана и Казахстана.

Снялась в таких фильмах, как «Плач матери о манкурте» (2004), «Буранный полустанок», «Восхождение на Фудзияму», «Волны умирают на берегу», «Потомок белого барса», «Красное яблоко» и других.

В начале 1990-х создала несколько работ на театральной сцене.

Создала собственный театр одного актера и пригласила к сотрудничеству туркменского режиссера Овлякули Ходжакули.

В 1993 году Геннадий Базаров снял документальную ленту «Гульсара», посвященную актрисе.

