В центре Бишкека 26 марта на шесть часов отключат воду

26 марта в столице будет временно прекращена подача питьевой воды. Ограничение продлится с 9.00 до 15.00.

По данным МП «Бишкекводоканал», отключение затронет жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения, а также другие социально-бытовые и промышленные объекты.

Без воды на полдня. Где в Бишкеке отключат водоснабжение

Без воды останется район, ограниченный улицей Панфилова, проспектом Манаса, улицей Фрунзе и линией железной дороги.

Как уточнили в муниципальном предприятии, отключение связано с реконструкцией на водозаборе «Тоголок Молдо» и городских водопроводных сетях.

В «Бишкекводоканале» принесли извинения за доставленные неудобства и призвали жителей и организации заранее запастись питьевой водой.

Отмечается, что информацию о плановых и аварийных отключениях можно получать через приложение «Мой город».