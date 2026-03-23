14:45
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

В центре Бишкека 26 марта на шесть часов отключат воду

26 марта в столице будет временно прекращена подача питьевой воды. Ограничение продлится с 9.00 до 15.00.

По данным МП «Бишкекводоканал», отключение затронет жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения, а также другие социально-бытовые и промышленные объекты.

мэрии
Фото мэрии.

Без воды останется район, ограниченный улицей Панфилова, проспектом Манаса, улицей Фрунзе и линией железной дороги.

Как уточнили в муниципальном предприятии, отключение связано с реконструкцией на водозаборе «Тоголок Молдо» и городских водопроводных сетях.

В «Бишкекводоканале» принесли извинения за доставленные неудобства и призвали жителей и организации заранее запастись питьевой водой.

Отмечается, что информацию о плановых и аварийных отключениях можно получать через приложение «Мой город».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367055/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Южная часть Бишкека 19 марта временно останется без воды
В центре Бишкека 19 марта отключат холодную воду
В одном из районов Бишкека 17 марта не будет холодной воды
В одном из жилмассивов Бишкека 11 марта не будет холодной воды
В некоторых районах и жилмассивах Бишкека 12 марта не будет воды
В части районов Бишкека 10 марта не будет воды
В некоторых жилмассивах Бишкека 3 марта не будет холодной воды
Внимание! В части Бишкека 4 марта отключат воду
В некоторых жилмассивах Бишкека 26 февраля отключат воду
Часть Бишкека 24 февраля останется без воды
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
23 марта, понедельник
14:40
В центре Бишкека 26 марта на шесть часов отключат воду В центре Бишкека 26 марта на шесть часов отключат воду
14:38
Суд по делу Махабат Тажибек кызы продолжится 7 апреля
14:00
Падение российского рубля. Сколько теряют мигранты на переводах в Кыргызстан
13:46
Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной экспедиции
13:45
Кража на $65 тысяч в Кара-Суу: деньги поделили и купили авто