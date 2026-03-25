В Бишкеке 26 марта в ряде жилмассивов и районов не будет воды

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В части районов и жилмассивов столицы 26 марта с 9.00 до 15.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Бишкека.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами: Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, рекой Ала Арча, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии, БЧК, улицей Саадаева.



Воды также не будет в жилмассивах «Красный Строитель», «Ак-Тилек», «Кольмо», «Алтын Бешик» и «Салам Алик».

Отключение связано с проведением реконструкции на водозаборе «Северный» и на городских сетях.

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Материалы по теме
В центре Бишкека 26 марта на шесть часов отключат воду
Южная часть Бишкека 19 марта временно останется без воды
В центре Бишкека 19 марта отключат холодную воду
В одном из районов Бишкека 17 марта не будет холодной воды
В одном из жилмассивов Бишкека 11 марта не будет холодной воды
В некоторых районах и жилмассивах Бишкека 12 марта не будет воды
В части районов Бишкека 10 марта не будет воды
В некоторых жилмассивах Бишкека 3 марта не будет холодной воды
Внимание! В части Бишкека 4 марта отключат воду
В некоторых жилмассивах Бишкека 26 февраля отключат воду
