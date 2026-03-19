Под снос пойдут 64 объекта: в Бишкеке готовят стройку крупной развязки

Мэрия Бишкека приступила к подготовке строительства транспортной развязки на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого с выходом до улицы Бакаева.

Заместитель мэра Рамиз Алиев провел встречу с владельцами объектов, расположенных в зоне будущего строительства.

По итогам встречи стороны договорились провести повторное обсуждение 24 марта в мэрии, где рассмотрят вопрос компенсаций собственникам.

Как сообщили в муниципалитете, под снос попадают 64 объекта. На данный момент у 16 из них есть государственные акты на земельные участки, у одного — «зеленая книга» на 49 лет, еще у двух — «зеленая книга» на пять лет. По остальным объектам продолжают работу по правоустанавливающим документам.

Параллельно профильным службам поручили проработать альтернативные маршруты движения на период строительства, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Управлению по контролю за землепользованием поручили ускорить демонтаж объектов, мешающих реализации проекта.

Начало строительных работ запланировано на апрель.

В муниципалитете отмечают, что новая развязка и эстакадный мост должны существенно увеличить пропускную способность дорог и снизить транспортную нагрузку на одном из самых загруженных участков столицы.