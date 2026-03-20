Памятные даты

Орозо айт

Орозо айт знаменует собой завершение 30-дневного мусульманского поста.

От рассвета до заката правоверные держали пост. Отказ от еды и питья, особенно в жаркие дни, дает мусульманам шанс продемонстрировать силу своей веры. Предполагается, что в эти дни верующий строже соблюдает и чистоту внутреннюю, избавляется от мыслей и действий, оскверняющих человека. Пост тех, чьи дела и мысли не чисты, не учтется.

В день Орозо айта мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, накрывают богатые столы, приглашают гостей.

День весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие — одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что «в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор».

Дата изменяется год от года, обычно оно происходит в промежутке между 19 и 21 марта, в 2026-м это 20 марта.

Международный день счастья

В 2012 году ООН своей резолюцией провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

Отметим, в рейтинге стран мира по уровню счастья населения в 2022-м Кыргызстан занял 64-ю строчку.

День Земли

Во всем мире 20 марта по инициативе ООН празднуется День Земли.

В обращении организации говорится: «День Земли — это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга».



Сегодня День Земли — всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего глобального дома, объединяющее множество различных мероприятий и акций, как природоохранных и экологических, так и миротворческих. Это не столько праздник, сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и окружающего мира.

Международный день без мяса

Международный день без мяса (International Day Without Meat) многие страны отмечают с 1985 года. В этот день, 20 марта, магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.

Согласно статистике, человечество ежегодно убивает более 60 миллиардов животных (без учета рыб, членистоногих и моллюсков) с целью употребления их в пищу.

Международный день астрологии

Ежегодно отмечается учеными-астрологами и энтузиастами 20 марта — в День весеннего равноденствия. Этот день уникального природного явления начинает новый астрологический год. В честь этого события проводятся различные тематические и просветительские мероприятия.

Астрологией называют учение о воздействии звезд на земной мир и человека. Астрология возникла в глубокой древности и была тесно связана с астральными культами и астральной мифологией.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Джумакан Лайлиев

Родился 20 марта 1928 года. Заслуженный деятель науки КР, член-корреспондент НАН, доктор экономических наук.

Джумакан Лайлиев стоял у истоков развития аграрной науки и экономики республики, связав свою научную деятельность с исследованиями в этой области и проблемами развития аграрного сектора советского периода. Под его научным руководством подготовлены 50 кандидатов и 3 доктора экономических наук.

Результаты его исследований изложены в более чем 250 научных трудах, из них более 40 монографий и брошюр, написанных в соавторстве и лично.

Умер 24 июля 2009-го.

Умерла актриса Даркуль Куюкова

В 1997 году в возрасте 77 лет в Бишкеке скончалась кыргызская актриса театра и кино Даркуль Куюкова.

Родилась 29 октября 1919-го в селе Токолдош. Сценическая жизнь началась в 1936 году в Театре юного зрителя во Фрунзе. Сыграла более 100 разнохарактерных ролей. Создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

Снималась в кино с 1954-го. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

Избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

