В городе Ош родилась четверня

В родильном стационаре Ошской межобластной объединенной клинической больницы путем кесарева сечения 12 марта родилась четверня.

По данным пресс-центра Минздрава, 26-летняя жительница Араванского района Ошской области поступила на 32-й неделе беременности с угрозой преждевременных родов. Это ее первые роды.

Вес новорожденных составил: девочка — 1 тысяча 830 граммов, мальчик — 1 тысяча 815 граммов, девочка — 1 тысяча 520 граммов, девочка — 1 тысяча 500 граммов.

По информации директора больницы Атабека Жумалиева, на сегодня состояние матери и новорожденных удовлетворительное. Выписка планируется на 23 марта.