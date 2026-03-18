В Бишкеке в честь Нооруза прошел «Сармерден» среди педагогов

В театре «Тунгуч» состоялось праздничное состязание «Сармерден» среди педагогов городских школ, приуроченное к весеннему празднику Нооруз. Об этом сообщили в пресс- службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в состязании приняли участие две команды — мужская и женская, по 18 человек в каждой. Педагоги продемонстрировали артистизм, находчивость и знание народных традиций. Для зрителей была подготовлена концертная программа с народными песнями, юмором и импровизациями.

В событии принял участие мэр Бишкек Айбек Джунушалиев, который поздравил участников с наступающим праздником. В своем выступлении он подчеркнул важную роль педагогов в воспитании подрастающего поколения и сохранении культурного наследия.











По его словам, «Сармерден» — это не просто конкурс, а живая традиция, через которую передаются народные ценности, культура общения и уважение друг к другу. Глава города также отметил, что на государственном уровне уделяется особое внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи, где ключевая роль принадлежит учителям.

Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли народные артистки Кыргызстана Саламат Садыкова и Гульшан Молдоева, а также представитель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте КР Кутмырза Исаев.

По итогам конкурса победу одержала мужская команда Ленинского района. Второе место заняла женская команда Октябрьского района. Победителей наградили дипломами и памятными подарками.