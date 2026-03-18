Южная часть Бишкека 19 марта временно останется без воды

19 марта временно отключат подачу питьевой воды в одном из районов города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, воды не будет в квадрате, ограниченном улицами:

Ахунбаева, Абая, Суеркулова, Байтика Баатыра, Саманчина, проспектом Масалиева и улицей Малдыбаева.

Ограничения продлятся с 9.00 до 21.00.

Фото мэрии города Бишкек. Схема отключения воды

Под отключение попадут жилые дома, образовательные и медицинские учреждения и другие объекты.

Как сообщили в МП «Бишкекводоканал», отключение связано с работами по выносу водопровода.

Горожан просят заранее запастись водой и с пониманием отнестись к временным неудобствам.