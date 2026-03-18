Общество

Ежегодно умирают почти 5 миллионов детей до пяти лет — ООН

В 2024 году 4,9 миллиона детей, включая 2,3 миллиона новорожденных, умерли, не дожив до пяти лет. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, большинство этих смертей можно предотвратить с помощью доказавших свою эффективность и доступных по цене мер.

Доклад «Уровень и тенденции детской смертности» показывает: хотя смертность детей младше пяти лет снизилась более чем вдвое с 2000 года, темпы прогресса замедлились более чем на 60 процентов с 2015-го. Авторы доклада отмечают, что подобное исследование, в котором учтена статистика со всего мира и проанализированы причины смертности, проводится впервые.

Более 100 тысяч детей от одного месяца до пяти лет умерли непосредственно от тяжелой формы острого недоедания. Наибольшие показатели зафиксированы в Пакистане, Сомали и Судане. Эксперты предупреждают, что фактическое число, вероятно, выше, поскольку недоедание ослабляет иммунитет и повышает восприимчивость к другим опасным заболеваниям, а многие случаи остаются неучтенными в статистике.

Инфекционные заболевания остаются серьезной угрозой: девять инфекций становятся причиной 43 процентов всех случаев смерти детей до пяти лет в мире.

После первого месяца жизни ведущими причинами гибели остаются такие заболевания, как малярия, диарея и пневмония.

Смертность среди новорожденных теперь составляет почти половину всех случаев смерти детей до пяти лет, что отражает более медленный прогресс в предотвращении смерти в этот период жизни. Основными причинами являются осложнения, связанные с преждевременными родами, а также осложнения во время родов и инфекции.

Дети, проживающие в нестабильных и затронутых конфликтами регионах, почти в три раза чаще умирают до достижения пятилетнего возраста по сравнению с детьми в других районах.

В докладе также отмечается, что в 2024 году умерли 2,1 миллиона детей, подростков и молодых людей от 5 до 24 лет. Хотя инфекционные заболевания и травмы остаются основными причинами смерти среди детей младшей группы, в подростковом возрасте структура рисков меняется: среди девочек от 15 до 19 лет ведущей причиной смерти является причинение вреда себе, а среди мальчиков — дорожно-транспортные происшествия.

Представители ООН предупреждают, что сокращение внешней помощи подрывает усилия по охране здоровья матери и ребенка.

В докладе подчеркивается, что инвестиции в здоровье детей — одна из самых экономически эффективных мер в области развития. Вакцинация, программы питания и квалифицированная помощь при родах способны спасти миллионы жизней.
