Мечеть за $55 миллионов. Садыр Жапаров рассказал о подарке Абдукадыра Хабибуллы

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» рассказал о мечети за $55 миллионов, которую строит бизнесмен Абдукадыр Хабибулла.

Напомним, Абдукадыр Хабибулла строит на месте снесенного ресторана «Нарын» пятизвездочный отель. Тогда Садыр Жапаров заявил, что предприниматель возведет в качестве подарка для кыргызского народа мечеть за $55 миллионов.

По словам президента, это будет не просто мечеть, при ней построят медресе.

«Дети там будут жить и получать религиозное образование. Сейчас в Исламе много течений, насчитывают около 10-15 таких. Среди них есть и деструктивные. Мы хотим все упорядочить. В нынешних условиях религиозная грамотность — важный вопрос для государства. Раньше молодежь уезжала за границу, чтобы получить духовное образование, а так как это никто не контролировал, некоторые из них шли в неправильном направлении. Теперь до 18 лет мы сами будем обучать детей и правильно воспитывать», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что выпускники медресе продолжат обучение в Исламской академии в Токмоке.

«Мы делаем это, чтобы в будущем в стране была единая система религиозного образования. В Кыргызстане около 4 тысяч мечетей и выпускников медресе и академии мы назначим там имамами. Это шаг к уменьшению влияния ложных течений, разделения и противостояния в религии. Если понадобится, республика выделит средства на эти цели», — отметил президент.

Садыр Жапаров сказал, что Абдукадыр Хабибулла будет развивать отель как свой бизнес, а мечеть — его подарок народу.

«Мы должны создать условия инвесторам. Если бы он захотел, построил бы один отель и развивал свой бизнес. А то, что он строит мечеть на несколько тысяч человек, плюс к нему медресе с общежитием — это его добровольное деяние для людей. Здесь нет личной заинтересованности. Он достроит мечеть и передаст ее кыргызской стороне, и пообещал в будущем помогать в содержании объекта», — подытожил глава государства.