В Бишкеке потушили пожар в мечети

Пожар в мечети, расположенной в селе Аламедин Свердловского района Бишкек, полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительной информации, сообщение о возгорании поступило сегодня утром. Для тушения пожара в 11:16 были привлечены два боевых расчета и штаб пожарно-спасательной части № 3 Свердловского района столицы.

В 12:18 пожар был полностью ликвидирован.

Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. В результате происшествия мужчина 1994 года рождения получил легкое повреждение руки. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.