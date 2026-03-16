В Бишкеке 16 марта будет небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +10 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.15. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Гулумкан Бектурова

Родилась 16 марта 1981 года. Директор департамента государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Бейшен Иманакунов

Родился 16 марта 1930 года. Химик, академик Национальной академии наук, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызстана, лауреат Государственной премии по науке и технике.

Автор более 350 научных работ, в том числе 7 монографий, обладатель 15 авторских свидетельств СССР и 8 патентов на научные открытия.

Под его руководством проведен ряд исследований по микробиологическому обезвреживанию цианидсодержащих стоков золотоизвлекательной фабрики «Макмалзолото», где применяется опасный для экологии окружающей среды метод извлечения драгметалла из руды.

Академик первым определил и доказал коллоидно-биологическое происхождение месторождения золота Кумтор. Это считается большим открытием в науке.

Родился поэт Эсенгул Ибраев

Фото из интернета. Эсенгул Ибраев

Родился 16 марта 1933 года в селе Чет-Нура Нарынской области. Лауреат Госпремии имени Токтогула, заслуженный деятель культуры, журналист и поэт.

Печатается с 1954-го. Первый стихотворный сборник «Бобогум» («Мой младший братик») издан в 1964 году.

Произведения Эсенгула Ибраева охватывают самые различные темы. Они публиковались в Польше, Германии, переводились на русский, украинский, казахский, тюркский, узбекский и туркменский языки.

В 2006-м за сборник стихов «Насыят» удостоен Госпремии КР имени Токтогула.

Другой стороной творчества Эсенгула Ибраева является журналистская деятельность. Прекрасный переводчик, он перевел на кыргызский произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Алексея Винокурова, Кайсына Кулиева, Афанасия Фета и других.

Много сил отдавал общественной деятельности. Почетный академик научно-культурного центра «Ата Тюрк», был членом Швейцарского общества по авторскому праву.

Умер в 2006 году.

Родился режиссер Темиркан Дюшекеев

Родился 16 марта 1943 года в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Прошел трудовой путь от рядового рабочего до режиссера на «Кыргызфильме».

В 1970-х работал в киногруппе Болота Шамшиева. Именно Темиркан Дюшекеев нашел дошкольника Нургазы Сыдыгалиева, который затем был утвержден на главную роль в фильме «Белый пароход».

В годы независимости режиссеры новой кыргызской волны активно сотрудничали с Темирканом Дюшекеевым — отличным знатоком кыргызского языка. Он работал над диалогами многих известных фильмов: «Свет-аке», «Кентавр», «Сундук предков», «Курманджан датка», «Небесное кочевье», «Шабдан баатыр» и «Саякбай. Гомер XX века».

Автор трех книг: «Турмуш чындыгы жана экран», «Озоктогу орт», «Бугунку кыргыз киносу», соавтор сценария полнометражного фильма «Тагдыр» (режиссер Нуртай Борбиев), автор сценария документального фильма о Бексултане Жакиеве (в производстве).

Заслуженный работник физической культуры и спорта, возглавлял Федерацию кок бору КР.

Умер в 2017-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.