Температурные рекорды. Самым теплым 14 марта в Бишкеке было в 1964 году

Самым теплым 14 марта в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1964 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +26,4 градуса.

Самым холодным — в 1974-м, когда температура составила −9,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со среднемесячной температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со средней температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 14 марта в столице ясно. Днем термометры покажут +7 градусов, а ночью −2.
