К 8 Марта. Глава Генассамблеи ООН запускает глобальную кампанию «Как женщина»

В Международный женский день, 8 Марта, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок представит новую кампанию #LikeAWoman — «Как женщина». Ее цель — привлечь внимание к достижениям женщин по всему миру и во всех сферах.

По данным Службы новостей ООН, на протяжении столетий фразы «как женщина» и «как девочка» использовались как оскорбление, подразумевая слабость или определенные социальные или семейные функции. Однако факты говорят о том, что женщины сильны, прекрасно выполняют лидерские задачи, достигают невероятных высот, преодолевая при этом многие барьеры, с которыми не сталкиваются мужчины.

Когда женщины руководят мирным процессом, соглашения более долговечны. Когда женщины формируют экономику, прибыль растет. Когда женщины и девочки имеют равные права с мужчинами и мальчиками, общество становится более мирным и процветающим.

Кампания #LikeAWoman стремится изменить традиционные нарративы, демонстрируя истории героинь из разных секторов и регионов, которые смело преодолевают барьеры.

В дни, предшествующие Международному женскому дню, а также в течение 70-й сессии Комиссии по положению женщин, которая пройдет в Нью-Йорке с 9 по 19 марта, Анналена Бербок будет публиковать в своем Instagram фотографии успешных женщин с цитатами.

Вот примеры этих цитат: «Мне сказали, что женщинам не место в отделе новостей. Поэтому я заняла кресло главного редактора»; «Мне сказали, что я не смогу дотянуться до звезд. Поэтому я полетела в космос».

Анналена Бербок — пятая женщина в истории на посту председателя Генассамблеи ООН. При этом она стала первой женщиной из группы стран Западной Европы, занявшей эту должность. Ранее она занимала пост министра иностранных дел Германии.