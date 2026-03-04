Главе кабмина показали здание в Бишкеке, которое строят по новой технологии

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства административного здания Республиканского центра сертификации в строительстве. Объект возводится с применением новой технологической методики, сообщает Минстрой.

Министр строительства Нурдан Орунтаев представил главе кабмина информацию о ходе реализации проекта.

«Особенностью проекта является высокая скорость строительства. Основной каркас смонтирован всего за четыре рабочих дня (без учета фундаментных работ). Такой результат достигнут благодаря использованию 24 крупногабаритных железобетонных блоков заводского изготовления, что позволило значительно сократить сроки строительства. Модульная система разработана с учетом сейсмических требований и обеспечивает высокую надежность конструкции. Применяемая технология позволяет оперативно и качественно возводить государственные объекты», — говорится в сообщении.

Объект строится на улице Боконбаева с применением индустриальной модульной технологии из крупногабаритных железобетонных блоков.

«Общая площадь здания — 797,86 квадратных метра. Строительство началось 28 ноября 2025 года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май 2026-го. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы», — пояснили в Минстрое.