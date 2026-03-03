21:21
Общество

В соцсетях возмутились поведением водителя автобуса

В социальных сетях активно обсуждают поведение водителя одного из городских автобусов в Бишкеке. По словам очевидцев, водитель заблокировал подъезд к остановке.

Как сообщили пользователи, сделавшие видео инцидента, на замечание прохожих и пассажиров водитель отреагировал агрессивно и допустил нецензурную брань. Это вызвало массовое недовольство в соцсетях, где горожане потребовали от муниципальных служб провести проверку и привлечь водителя к ответственности.


Комментаторы также напомнили, что подобные случаи создают угрозу безопасности и нарушают правила пассажирских перевозок. Многие призвали ужесточить контроль за работой водителей общественного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364274/
просмотров: 2868
