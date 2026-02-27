Ученая из Кыргызстана получила мировое признание: ООН рассказала о ее прорыве

Химик из Кыргызстана Асель Сартбаева отмечена в публикации службы новостей ООН как ученый, чьи разработки могут изменить глобальную систему доставки вакцин. Об этом говорится в материале «ООН Новости», посвященном Международному дню женщин и девочек в науке.

Фото из интернета

Асель Сартбаева, уроженка кыргызстанского села, разработала технологию «энсиликации» — защитную кремниевую оболочку, позволяющую вакцинам сохранять свойства при высоких температурах. Эта инновация может значительно снизить потери препаратов при транспортировке и сделать вакцинацию доступнее для отдаленных регионов, где нет стабильной холодовой цепи.

Асель Сартбаева окончила университет в Бишкеке, затем получила степень в Кембридже. Сегодня она доцент химии Университета Бата (Великобритания) и основательница компании EnsiliTech, которая внедряет ее разработки в производство вакцин.

Асель Сартбаева увидела, как врач достал вакцину из холодильника для прививки ее дочери. И у нее появилась идея: научив биомолекулы «выживать» при нагревании, ученая решила одну из самых болезненных проблем мировой медицины.

ООН отмечает, что работа Асель Сартбаевой особенно важна для стран с низким и средним доходом, где доставка вакцин осложнена отсутствием электричества и доступной логистики.

Кроме научной деятельности, Асель Сартбаева активно поддерживает образовательные программы, включая инициативу ЮНИСЕФ «Девочки в науке», которая помогает школьницам Центральной Азии освоить STEM-направления.

Технологию EnsiliTech успешно протестировали во время пандемии COVID-19, что показало ее огромный потенциал для глобального здравоохранения.