Ученая из Кыргызстана получила мировое признание: ООН рассказала о ее прорыве

Химик из Кыргызстана Асель Сартбаева отмечена в публикации службы новостей ООН как ученый, чьи разработки могут изменить глобальную систему доставки вакцин. Об этом говорится в материале «ООН Новости», посвященном Международному дню женщин и девочек в науке.
Асель Сартбаева окончила университет в Бишкеке, затем получила степень в Кембридже. Сегодня она доцент химии Университета Бата (Великобритания) и основательница компании EnsiliTech, которая внедряет ее разработки в производство вакцин.
Асель Сартбаева увидела, как врач достал вакцину из холодильника для прививки ее дочери. И у нее появилась идея: научив биомолекулы «выживать» при нагревании, ученая решила одну из самых болезненных проблем мировой медицины.
ООН отмечает, что работа Асель Сартбаевой особенно важна для стран с низким и средним доходом, где доставка вакцин осложнена отсутствием электричества и доступной логистики.
Кроме научной деятельности, Асель Сартбаева активно поддерживает образовательные программы, включая инициативу ЮНИСЕФ «Девочки в науке», которая помогает школьницам Центральной Азии освоить STEM-направления.
Технологию EnsiliTech успешно протестировали во время пандемии COVID-19, что показало ее огромный потенциал для глобального здравоохранения.