20:54
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Общество

Не оплативших за проезд в автобусе бишкекчан будут штрафовать на 1 тысячу сомов

Фото мэрии Бишкека

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, МП «Бишкекский городской транспорт» и «Тулпар» продолжают рейдовые мероприятия в общественном транспорте. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, в ходе проверок контролируется соблюдение пассажирами порядка оплаты проезда и получение талонов при расчете наличными средствами.

«Рейды проводятся ежедневно с 9.00 до 18.00. В среднем за день составляется около десяти административных протоколов. Штраф за неоплату проезда составляет 1 тысячу сомов. Убедительно просим своевременно оплачивать проезд, соблюдать правила посадки и выхода, а также получать талон при оплате наличными средствами», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363407/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Водителя оштрафовали на 10 тысяч сомов за движение за каретой скорой помощи
Бишкекчане жалуются на черный дым на улице Жукеева-Пудовкина. Ответ мэрии
В Бишкеке стройкомпания работала без разрешительных документов. Ее оштрафовали
В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию. Нарушила технику безопасности
Тараканы в «Авроре». За нарушения дом отдыха оштрафовали на 5 тысяч сомов
За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Домкомов и квартальных предложили штрафовать за препятствие агитации
Суд оштрафовал сотрудников Сокулукского центра профилактики заболеваний
Стройку без разрешений выявили в Манасе: работы остановлены
За 2025 год точки общепита в Бишкеке оштрафовали на 23,3 миллиона сомов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
20:50
В Бишкеке на улице Курманжан Датки возле БЧК автомобиль сбил курьера на скутере В Бишкеке на улице Курманжан Датки возле БЧК автомобиль...
20:43
В 2025 году кыргызстанские спортсмены завоевали более 840 медалей
20:25
Не оплативших за проезд в автобусе бишкекчан будут штрафовать на 1 тысячу сомов
20:24
Коллективу Минводсельпрома представили и. о. главы ведомства Эрлиста Акунбекова
20:00
В городе Ош начали снос двух школ. На их месте построят новые