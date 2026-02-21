Мэр Оша пообещал торговцам рынка «Келечек» закончить строительство базара в срок

Мэр города Оша Жанарбек Акаев посетил новый рынок «Келечек» и на месте ознакомился с проблемами, поднятыми торговцами. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, градоначальник осмотрел условия на объекте, после чего поручил соответствующим службам в кратчайшие сроки завершить строительство нового рынка.

«Также мэр подчеркнул необходимость полного переезда торговцев в ближайшие дни. Глава города сообщил, что вопросы, связанные со снижением торговой активности в случае незавершения переноса рынка «Келечек», будут решены в ближайшее время. Мэр особо отметил, что требования по переносу рынка будут обязательно выполнены в установленные сроки», — говорится в сообщении.

Напомним, рынок планируют ввести в эксплуатацию в марте.