09:18
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество

В городе Ош продолжаются работы по переносу рынка «Келечек»

В городе Ош продолжаются работы по переносу старого рынка «Келечек» на новую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По данным ведомства, соответствующие службы мэрии проводят комплексную работу по переселению торговцев. 

Напомним, ранее предприниматели выступали против переноса торговых точек. Они выражали возмущение тем, что городские власти принимают решение в одностороннем порядке, не учитывая мнение арендаторов. Торговцы отмечали, что вложили значительные средства в покупку контейнеров и павильонов на старом рынке и не имеют финансовой возможности приобретать новые места на другой территории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364133/
просмотров: 910
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош начался переезд торговцев на новый рынок «Келечек»
Мэр Оша пообещал торговцам рынка «Келечек» закончить строительство базара в срок
В Оше новый рынок «Келечек» откроется в марте
Власти города Ош показали ход строительства рынка «Келечек»
Диалог не состоялся. Мэр Оша не смог уговорить торговцев «Келечека» на переезд
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
09:10
Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник Когда будут сняты ограничения на потребление электричес...
09:08
В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться
08:51
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху
08:49
На две недели раньше обычного. В Кыргызстане начались весенние полевые работы
08:41
Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала КР