В городе Ош продолжаются работы по переносу рынка «Келечек»

В городе Ош продолжаются работы по переносу старого рынка «Келечек» на новую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Напомним, ранее предприниматели выступали против переноса торговых точек. Они выражали возмущение тем, что городские власти принимают решение в одностороннем порядке, не учитывая мнение арендаторов. Торговцы отмечали, что вложили значительные средства в покупку контейнеров и павильонов на старом рынке и не имеют финансовой возможности приобретать новые места на другой территории.