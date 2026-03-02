В городе Ош продолжаются работы по переносу рынка «Келечек»

В городе Ош продолжаются работы по переносу старого рынка «Келечек» на новую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По данным ведомства, соответствующие службы мэрии проводят комплексную работу по переселению торговцев.

Напомним, ранее предприниматели выступали против переноса торговых точек. Они выражали возмущение тем, что городские власти принимают решение в одностороннем порядке, не учитывая мнение арендаторов. Торговцы отмечали, что вложили значительные средства в покупку контейнеров и павильонов на старом рынке и не имеют финансовой возможности приобретать новые места на другой территории.