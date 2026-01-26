10:01
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Общество

В Оше новый рынок «Келечек» откроется в марте

В Оше завершается строительство нового рынка «Келечек», который планируется ввести в эксплуатацию уже в марте. Об этом сообщает мэрия города.

По данным ведомства, между дирекцией городских рынков и владельцами торговых точек заключены необходимые договоры, полностью завершены работы по нумерации торговых мест. Сейчас предприниматели готовятся к переезду в новое здание.

Строительные работы вышли на финальную стадию. На территории рынка усилены меры противопожарной безопасности.

Открытие «Келечека» создаст дополнительные условия для торговли и позволит перераспределить поток продавцов с перегруженных городских рынков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359202/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше городские власти потребовали освободить земли школ до 1 марта
В городе Ош проверят законность передачи старой автобазы в частные руки
Мэр Оша передал служебный автомобиль социальному учреждению «Боорукердик»
Крыша мэрии города Ош станет солнечной электростанцией
Куда исчезли школьные земли? В Оше начали расследование незаконных застроек
Мэр Ошa проверил школу Макаренко и раскритиковал завуча за сломанную парту
В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли
В городе Ош временно перекроют улицу Мамырова
В Оше открыли памятник Кокум бию и благоустроили зону отдыха
В городе Ош торжественно открыли памятник Алишеру Навои
Популярные новости
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
В&nbsp;парламенте предложили отменить оплату по&nbsp;двойному тарифу за&nbsp;ночные смены В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены
Мойщик автомобилей из&nbsp;Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом Мойщик автомобилей из Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
26 января, понедельник
10:00
Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в тупик Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в ту...
09:52
Китайского генерала обвиняют в передаче США данных о ядерной программе КНР — СМИ
09:49
В Кыргызстане сегодня ночью зафиксировано землетрясение
09:41
В 2025 году в Кыргызстан въехал почти 21 миллион человек — Пограничная служба
09:40
Скончалась деятель культуры и этнограф Айдай Асангулова