В Оше новый рынок «Келечек» откроется в марте

В Оше завершается строительство нового рынка «Келечек», который планируется ввести в эксплуатацию уже в марте. Об этом сообщает мэрия города.

По данным ведомства, между дирекцией городских рынков и владельцами торговых точек заключены необходимые договоры, полностью завершены работы по нумерации торговых мест. Сейчас предприниматели готовятся к переезду в новое здание.

Строительные работы вышли на финальную стадию. На территории рынка усилены меры противопожарной безопасности.

Открытие «Келечека» создаст дополнительные условия для торговли и позволит перераспределить поток продавцов с перегруженных городских рынков.