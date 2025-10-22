Власти города Ош показали ход строительства рынка «Келечек»

В Оше продолжается строительство нового рынка «Келечек». Работы ведутся на участке площадью 5 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новый комплекс предназначен для торговцев рынков «Келечек», «Бостон» и плодово-овощного базара. По проекту здесь создадут более 1 тысячи 300 торговых мест. Кроме того, предусмотрены ювелирные и обменные пункты, санитарные узлы, столовая и парковка.

Перенос действующего рынка «Келечек», расположенного по улице Навои в центре города, власти объясняют необходимостью упорядочить торговлю и улучшить инфраструктуру. На старом базаре насчитывалось около 1 тысячи 200 контейнеров.

Напомним, ранее часть предпринимателей выражала недовольство условиями переезда, а также стоимостью торговых мест, сжатыми сроками переселения и непрозрачностью распределения площадей на новом рынке.

В муниципалитете подчеркивают, что новый рынок позволит создать более удобные и безопасные условия как для продавцов, так и для покупателей. Сроки завершения строительства пока не уточняются.