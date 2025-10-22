19:24
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Общество

Власти города Ош показали ход строительства рынка «Келечек»

В Оше продолжается строительство нового рынка «Келечек». Работы ведутся на участке площадью 5 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новый комплекс предназначен для торговцев рынков «Келечек», «Бостон» и плодово-овощного базара. По проекту здесь создадут более 1 тысячи 300 торговых мест. Кроме того, предусмотрены ювелирные и обменные пункты, санитарные узлы, столовая и парковка.

Перенос действующего рынка «Келечек», расположенного по улице Навои в центре города, власти объясняют необходимостью упорядочить торговлю и улучшить инфраструктуру. На старом базаре насчитывалось около 1 тысячи 200 контейнеров.

Напомним, ранее часть предпринимателей выражала недовольство условиями переезда, а также стоимостью торговых мест, сжатыми сроками переселения и непрозрачностью распределения площадей на новом рынке.

В муниципалитете подчеркивают, что новый рынок позволит создать более удобные и безопасные условия как для продавцов, так и для покупателей. Сроки завершения строительства пока не уточняются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348143/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс»
В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
Новый детский корпус открыли в инфекционной больнице в Бишкеке
Новый комплекс Пограничной службы построят в Бишкеке к 28 мая 2027 года
На строительство спорткомплекса в Джалал-Абаде выделяют более 60 миллионов сомов
На строительство лицея «Акылман» в Манасе выделят 265 миллионов сомов
В Кыргызстане строят 925 многоквартирных домов по государственной программе
В Кыргызстане теперь можно строить 40-этажные дома
Дайырбек Орунбеков опроверг информацию о задержке реализации проекта «Ош-сити»
Жители Бишкека жалуются на строительный шум возле «Космопарка»
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
22 октября, среда
19:18
Корейская компания поможет Бишкеку сократить углеродные выбросы Корейская компания поможет Бишкеку сократить углеродные...
19:15
Власти города Ош показали ход строительства рынка «Келечек»
19:01
Неинфекционные заболевания обходятся экономике КР почти в 30 миллиардов сомов
18:30
23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
Сигареты, алкоголь и напитки должны стоить дороже — Эдиль Байсалов