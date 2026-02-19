В Бишкеке предложили превратить старые автовокзалы в парковки

На Дорожном совете в Бишкеке, инициированном муниципалитетом столицы, один из участников предложил рассмотреть возможность обустроить территории старых автовокзалов под парковки для автомобилистов, приезжающих из других регионов.

«Водитель из Ивановки или Кара-Балты приезжает в город и на день паркуется на базаре или в центре города. Надо, чтобы он оставлял машину где-то в районе бывших автовокзалов, а дальше передвигался на общественном транспорте», — заявили на совете.

Мэр Айбек Джунушалиев отметил, что основная цель работы муниципалитета — это удобный город. Одним из планов является сделать город максимально удобным для пешеходов и пересадить как можно больше людей на общественный транспорт.