17:32
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке предложили превратить старые автовокзалы в парковки

На Дорожном совете в Бишкеке, инициированном муниципалитетом столицы, один из участников предложил рассмотреть возможность обустроить территории старых автовокзалов под парковки для автомобилистов, приезжающих из других регионов.

«Водитель из Ивановки или Кара-Балты приезжает в город и на день паркуется на базаре или в центре города. Надо, чтобы он оставлял машину где-то в районе бывших автовокзалов, а дальше передвигался на общественном транспорте», — заявили на совете.

Мэр Айбек Джунушалиев отметил, что основная цель работы муниципалитета — это удобный город. Одним из планов является сделать город максимально удобным для пешеходов и пересадить как можно больше людей на общественный транспорт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362777/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Главе МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» вынесен выговор: за что
Увеличить места для парковки лиц с инвалидностью обещают в Бишкеке
В Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в магазин на улице Московской
Есть своя мафия. Недобором доходов с парковок в Бишкеке недоволен депутат БГК
В 2025 году парковки и стоянки принесли в бюджет Бишкека 82,8 миллиона сомов
В микрорайоне «Учкун» водители самовольно занимают проезжую часть
За мэрией Бишкека начали строить новое здание с паркингом
На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: Как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: Как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
19 февраля, четверг
17:28
«Берешен Рамазан»: Как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан «Берешен Рамазан»: Как клиентам MIslamic получить кешбэ...
17:18
В комитете Жогорку Кенеша по ТЭК сменился заместитель председателя
16:59
В Бишкеке предложили превратить старые автовокзалы в парковки
16:54
Мост на дороге Лебединовка — ГЭС-5 обещают достроить к 20 апреля
16:51
Болот Ибрагимов стал вице-спикером Жогорку Кенеша