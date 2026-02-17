15:34
Общество

ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет

Военная прокуратура совместно с главным следственным управлением МВД Кыргызской Республики провела комплекс следственно-оперативных мероприятий в отношении отдельных бывших сотрудников ГКНБ. Расследование касается подозрений в превышении служебных полномочий, сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, мероприятия провели в строгом соответствии с законодательством и с соблюдением всех процессуальных норм. О проводимых действиях своевременно проинформировано руководство ГКНБ КР.

По итогам проведенных следственных действий приняты кадровые решения:

  • лица, допустившие нарушения законодательства, освобождены от должностей;

  • нарушители выведены из состава органов национальной безопасности;

  • все материалы передали в соответствующие органы для окончательной правовой оценки.

В официальном заявлении ГКНБ подчеркивается, что информационные вбросы о якобы существующем противостоянии между силовыми структурами не соответствуют действительности. «Подобные утверждения носят деструктивный характер и направлены на подрыв доверия к государственным институтам», — отметили в госкомитете.

Все правоохранительные органы (ГКНБ, МВД, Генеральная прокуратура, Военная прокуратура и другие) действуют в тесном взаимодействии для обеспечения национальной безопасности и стабильности.

«В системе государственных органов Кыргызской Республики не может быть «неприкасаемых» лиц. Независимо от занимаемой должности, стажа службы или прежних заслуг каждый сотрудник несет персональную ответственность перед законом за свои действия», — говорится в заявлении ГКНБ.

«Государство продолжит последовательную работу по укреплению дисциплины, повышению прозрачности и искоренению коррупционных проявлений в рядах государственных служащих. Граждан и СМИ призывают опираться исключительно на официальные источники информации», — отмечено в заявлении.
