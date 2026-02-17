Полив зеленых насаждений. «Бишкекзеленстрой» намерен пробурить две скважины

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» намерено пробурить в 2025 году две скважины. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам и инвестициям сообщил его руководитель Адилет Абылбеков.

По его словам, в прошлом году МП заключило соглашение на полив 522 гектаров зеленых насаждений на сумму 252 миллиона сомов. В этом году объемы работ будут зависеть от объема воды в городе.

Депутат Максат Алымбеков высказал тревогу в связи с тем, что поливной сезон скоро начнется, а предварительной сметы расходов до сих пор нет.

Ранее «Бишкекзеленстрой» получил 9 единиц спецтехники для ирригационной сети.