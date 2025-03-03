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На сотрудников Бишкекзеленстроя возбудили дело из-за махинаций в тендере

Прокуратура столицы возбудила уголовное дело в отношении сотрудников муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой». Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

«Прокуратура проверила Бишкекзеленстрой в целях защиты прав предпринимателей. Несмотря на то что с октября 2024 года работы по благоустройству и озеленению парка на благотворительной основе проводит ОсОО «А», муниципальным предприятием объявлен закупочный конкурс на 14 миллионов 538 тысяч 766 сомов. Сделано это в целях вывода денег, в результате которого установлено, что в МП намеревалось скрыть следы своей преступной деятельности путем присуждения незаконной победы указанному ОсОО», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что по итогам тендера победителем признано ОсОО «З», с которым договор заведомо был расторгнут в связи с тем, что указанные работы выполняло ОсОО «А».

По факту в отношении должностных лиц муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебным положением» УК КР, в настоящее время проводятся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321598/
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