Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» советует горожанам сажать лиственные деревья для очищения воздуха. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
С наступлением весны начнется посадочный сезон, а значит, время для высадки деревьев. Ведущие специалисты по озеленению МП «Бишкекзеленстрой» и Ботанического сада имени Энвера Гареева рекомендуют горожанам выбирать лиственные деревья, такие как вяз, гледичия, дуб, клен, липа, тополь, а также кустарники, для посадки в столице.
Отмечается, что лиственные деревья обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с хвойными в условиях городской среды. В первую очередь они несут функцию природных фильтров, которые очищают воздух, помогают снижать температуру окружающей среды в жаркое время года и являются максимально неприхотливыми.
Муниципалитет рекомендует всем, кто хочет внести свой вклад в озеленение и благоустройство столицы, обращаться в МП «Бишкекзеленстрой» для получения подробной информации по посадке деревьев. Адрес: улица Ташкентская, 17.