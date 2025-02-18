Отмечается, что лиственные деревья обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с хвойными в условиях городской среды. В первую очередь они несут функцию природных фильтров, которые очищают воздух, помогают снижать температуру окружающей среды в жаркое время года и являются максимально неприхотливыми.

Муниципалитет рекомендует всем, кто хочет внести свой вклад в озеленение и благоустройство столицы, обращаться в МП «Бишкекзеленстрой» для получения подробной информации по посадке деревьев. Адрес: улица Ташкентская, 17.