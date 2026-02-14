10:24
Хорошая новость. МЧС Кыргызстана прогнозирует раннюю весну

МЧС Кыргызстана прогнозирует раннюю весну. Температура воздуха предстоящей весной ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов.

Весна в этом году придет раньше обычного, сказал он.

По его словам, этой зимой в Чуйской области и Бишкеке снега было очень мало. При этом в некоторых регионах страны напротив наблюдались обильные осадки.

Специалист предостерег о возможном сходе селевых потоков и активизации оползней в связи с вызванным потеплением обильном таянии снега. Департамент мониторинга и прогнозирования МЧС уже проинформировал все подразделения ведомства, добавил он.

В КР насчитывается примерно 4 тысячи потенциально опасных оползневых участков, где проживает около 4 тысяч семей.

Азамат Мамбетов также напомнил, что Кыргызстан сейчас проходит цикл маловодья.
