Какая погода нас ждет в марте и чего ждать кыргызстанцам от весны

Сегодня первый день календарной весны. Правда, погода на улице по-прежнему зимняя. Когда в Кыргызстане по-весеннему потеплеет? Ждать ли гражданам еще снегопадов и морозов? Когда тепло окончательно захватит республику?

Редакция 24.kg изучила прогнозы синоптиков и мнения экспертов, чтобы узнать, какую погоду можно ожидать весной и непосредственно в марте.

Ожидаемые осадки и температура воздуха в марте

По прогнозам синоптиков, в марте в Кыргызстане сильных колебаний температуры не ожидается. Нас будет радовать теплая и солнечная погода. В ряде областей страны в течение месяца днем воздух прогреется до +22 градусов.

В целом, по данным Гидрометеорологической службы, среднемесячная температура воздуха в республике ожидается в пределах климатической нормы, как и месячное количество осадков. Только на юге страны их может быть чуть больше.

Ожидаемая погода в регионах в марте

Чуйская область

Как сообщили синоптики, среднемесячная температура воздуха составит +3...+5 градусов, в предгорных районах холоднее.

Днем воздух будет прогреваться от +7 до +21 градуса, ночью от 0...-5 градусов до +8 градусов.

В отдельные дни возможно похолодание: ночью до −13 градусов, днем до −3 градусов.

Таласская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах нормы: +2...+4 градуса.

В отдельные дни температура воздуха поднимется до +19 градусов. Ночью возможны колебания от −2...-7 градусов до +1...+6 градусов. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха: ночью до −15 градусов, днем до −5.

Ошская область

Среднемесячная температура воздуха составит от +6 до +8 градусов, в предгорных районах до +5 градусов.

В отдельные дни днем ожидается до +22 градусов, ночью могут быть колебания температуры от 0 до +11 градусов. В отдельные ночи температура воздуха может опуститься до −1...-6 градусов, днем до +2...+7 градусов.

Джалал-Абадская область

Среднемесячная температура воздуха около климатической нормы — +6...+8 градусов, в предгорных районах +3...+5 градусов.

В отдельные дни ожидается до +22 градусов тепла, ночью от 0 до +11 градусов. Но можно ожидать заморозки по ночам — до −1...-6 градусов.

В Токтогульском районе будет немного прохладнее — ночью от −5 до +7 градусов, днем от +4 до +17 градусов.

Баткенская область

Среднемесячная температура воздуха в пределах нормы: +6...+8 градусов, в предгорных районах +3...+5 градусов.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха: ночью до +11 градусов, днем до +22 градусов. В отдельные ночи возможны заморозки и понижение температуры воздуха до +7 градусов.

Иссык-Кульская область

Среднемесячная температура воздуха около нормы — 1-3 градуса тепла.

Днем прогнозируют колебание температуры воздуха: от +5 до +14 градусов, ночью от −9 до +5 градусов.

Нарынская область

Среднемесячная температура воздуха в пределах нормы — от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ночью температура воздуха может колебаться от −8 градусов до +5 градусов. В отдельные ночи возможно понижение до −14 градусов.

Днем колебания температуры от −2 градусов до +14 градусов.

Какой будет весна: мнение экспертов

Директор исследовательского центра при АУЦА Канат Султаналиев в беседе с 24.kg рассказал, что на глобальном уровне восьмой месяц подряд (включая январь этого года) наблюдается исторически рекордная высокая температура. Это связано с глобальным потеплением и продолжающимся эффектом Эль-Ниньо.

Справка 24.kg Эль-Ниньо, или Южная осцилляция — мощное колебание климатической системы, которое происходит в Тихом океане. Горячая фаза явления характеризуется подъемом теплых вод у побережья Южной Америки и выбросом большого количества тепла в атмосферу. После таких мощных Эль-Ниньо наблюдается рекордное повышение глобальной температуры, как было в 2016 году.

«В связи с этим можно ожидать, что в марте также будет превышение месячной климатической нормы по температуре. Касательно осадков: четкого тренда и, соответственно, прогноза на март в научном мире нет. Все будет определяться конкретными обстоятельствами, которые очень трудно предугадать», — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Каната Султаналиева, прошедшая зима была теплее, чем в предыдущие годы. Однако это не обязательно приводит к теплой весне и жаркому лету.

«Учитывая ранее озвученные тренды и продолжающийся эффект Эль-Ниньо, достаточно уверенно можно прогнозировать более теплую весну, чем обычно», — подчеркнул он.

Что предвещают народные приметы

Весна будет теплой, если в феврале выпадет много снега, а сильных морозов нет.

Оттепель в конце февраля — к долгой и теплой весне.

В феврале нет сосулек — весна будет сырой и холодной.

Первая трава в феврале — заморозки до лета.

Последняя неделя февраля, по примете, такая же, как и март.

Раннюю весну сулит теплая погода в самом начале февраля.

Чем раньше в марте начнет снег таять, тем дольше он задержится на земле.

Резкое потепление в конце февраля — к апрельским метелям.

Март холодный — май летний.