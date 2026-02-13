00:41
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 февраля днем дожди. Температура воздуха ожидается +8 градусов.

Памятные даты

Всемирный день радио

Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к нему (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио.

В век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире.

Международный день презерватива

Эта дата вошла в мировые календари в 2007 году.

Цель дня — рассказать сексуально активным людям о презервативе как о надежном методе контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Григорий Бурлин

open.kg
Фото open.kg. Григорий Бурлин

Родился 13 февраля 1915 года в селе Горячеводск близ Пятигорска Ставропольского края. В Киргизию приехал в 1947-м.

Творческая судьба началась уже в зрелом возрасте. Решающую роль в обращении к скульптуре сыграло знакомство в 1951 году с Ольгой Мануйловой, которая обучила Григория Бурлина основам искусства лепки. С 1961-го— член Союза художников СССР.

Автор таких работ, как «Портрет акына Алымкула Усенбаева», «Голова чабана», «Песня из глубины веков», «Портрет пожилого киргиза в тюбетее» и многих других.

Родился профессор Карыпбек Алымкулов

из интернета
Фото из интернета. Карыпбек Алымкулов

Родился 13 февраля 1938 года. Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики, отличник образования КР.

Крупный специалист в области силовых электрических машин для электроприводов малой мощности. Разработанные под его руководством электродвигатели общепромышленного, специального и бытового назначения серийно выпускаются более чем на 20 заводах, в том числе в Кыргызстане.

Свою научную деятельность сочетает с подготовкой научных и инженерных кадров.

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 20 монографий, автор более 10 изобретений.

Родился кинорежиссер Дооронбек Садырбаев

Родился в 1939 году в селе Апыртан Джалал-Абадской области. Трижды депутат парламента, известный кинорежиссер, народный артист КР.

Автор более 70 хроникально-документальных, 16 художественных картин, а также теле- и кинофильмов, 8 книг, более 700 публицистических статей. Снял художественные киноленты «Арман», «Песнь о любви», «Плач волчицы», которые неоднократно отмечались призами международных и всесоюзных фестивалей телевизионного кино. Автор телесериала «Кайран Эл».

«Кыргызтелефильму» присвоено имя кинорежиссера.

В столице улица Баха переименована в улицу Садырбаева.

Умер в 2008-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

